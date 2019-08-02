Yeni Zelanda: Yerli halk Maoriler 'çalınan çocukları' için eylem yaptı

Yeni Zelanda: Yerli halk Maoriler 'çalınan çocukları' için eylem yaptı

Yeni Zelanda'daki yerli halk Maoriler, sosyal hizmetlerin etnik ayrımcılık yaparak çocuklarını çaldığını öne sürdü

2.08.2019 22:51
Yeni Zelanda: Yerli halk Maoriler 'çalınan çocukları' için eylem yaptı

Yeni Zelanda'da yerli halkı Maoriler, ülkedeki sosyal hizmetlerin çocuklarını kendilerinden zorla aldığını savunarak ulusal çapta eylemler düzenledi. Başkent Wellington'da parlamento binasının önünde toplanan yüzlerce Maori, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" sloganları atarak hükümetin çocuklarını çaldığını savundu.

Maoriler, Avusturya'daki yerli haklara uygulanan "asimilasyoncu devlet politikalarına" referansla, çocuklarının "çalınan nesil" olduğunu ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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