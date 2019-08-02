Yeni Zelanda: Yerli halk Maoriler 'çalınan çocukları' için eylem yaptı
Yeni Zelanda'daki yerli halk Maoriler, sosyal hizmetlerin etnik ayrımcılık yaparak çocuklarını çaldığını öne sürdü
Yeni Zelanda'da yerli halkı Maoriler, ülkedeki sosyal hizmetlerin çocuklarını kendilerinden zorla aldığını savunarak ulusal çapta eylemler düzenledi. Başkent Wellington'da parlamento binasının önünde toplanan yüzlerce Maori, "Çocuklarımızdan ellerinizi çekin" sloganları atarak hükümetin çocuklarını çaldığını savundu.
Maoriler, Avusturya'daki yerli haklara uygulanan "asimilasyoncu devlet politikalarına" referansla, çocuklarının "çalınan nesil" olduğunu ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri