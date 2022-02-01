Yeni Zelanda'ya alınmadığı için Taliban'dan yardım isteyen hamile gazeteci ülkesine girebilecek

Yeni Zelanda'nın uyguladığı sıkı Kovid-19 önlemleri nedeniyle ülkesine alınmadığı için Taliban'dan yardım isteyen hamile gazeteci Charlotte Bellis'e ülkesine girmesi için yeniden vize verildi.

BBC'nin haberine göre, Başbakan Vekili Grant Robertson, Kovid-19 bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Bellis'e karantina yeri açtıklarını ve uçuş ayarlamalarını yaptıklarını kaydetti.

"Bayan Bellis'in kendisi için ayarlanan fırsatı kaçırmamasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Robertson, Yeni Zelanda hükümetinin olayın gündem olmasının ardından harekete geçtiği iddialarını reddetti.

Bellis yaşadığı zorlukları anlatmıştı

Bellis, "The New Zealand Herald" gazetesinde hafta sonu yayımlanan köşe yazısında, ülkesine dönüş yapamadığını ve başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Olayın basına taşınması sonrası çok sayıda kişi Yeni Zelanda hükümetinin Kovid-19 politikalarını eleştirmeye başlamıştı.

Öte yandan, bazı haberlerde Yeni Zelandalı gazetecinin " Taliban'a sığınmak zorunda kaldığı" ifadelerine yer verilmişti.

Geçen yıl Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekildiği süreçte Al Jazeera için çalışan Bellis, eylülde hamile olduğunu öğrenmiş ve kasımda Al Jazeera'daki görevinden istifa etmişti.

Bellis, Doha'dan Yeni Zelanda'ya dönüş yapmak için defalarca başvuruda bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Daha sonra sevgilisinin anavatanı olan Belçika'ya taşınan Bellis, ikameti olmadığı için orada da uzun süre kalamamıştı.

Bellis, çift olarak yaşamak için vize aldığı tek yerin Afganistan olduğunu ifade etmiş, üst düzey Taliban bağlantılarıyla yaptığı görüşmelerde, kendisine Belçika'dan Afganistan'a dönmesi halinde sorun yaşamayacağını bildirmeleri üzerine Kabil'deki evlerine geri döndüklerini söylemişti.

Yeni Zelandalı gazeteci, "Taliban, hamile ve bekar bir kadın olarak size güvenli bir sığınak sunduğunda, durumunuzun berbat olduğunu bilirsiniz." ifadesini kullanmıştı.