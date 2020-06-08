Yeni Zelanda virüsten arındığını açıkladı, ülke içinde tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı
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BBC

Yeni Zelanda virüsten arındığını açıkladı, ülke içinde tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı

Yeni Zelanda, ülkede aktif bir koronavirüs vakası kalmadığının açıklanması üzerine ülke içindeki tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı.

Yeni Zelanda virüsten arındığını açıkladı, ülke içinde tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı
08.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:35

Yeni Zelanda, ülkede aktif bir koronavirüs vakası kalmadığının açıklanması üzerine ülke içindeki tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı.

Dört aşamalı koronavirüs uyarı sistemi de bugünün ilk dakikalarından itibaren en düşük seviyeye çekildi.

Önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte sosyal mesafeye gerek kalmadı. Kamusal alanlardaki buluşmalara yönelik sınırlamalar da kaldırıldı.

Ülkenin sınırları ise kapalı tutulmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda'da iki haftadır yeni koronavirüs vakası kayda geçmedi.

Başbakan Jacinda Ardern, ülkede koronavirüs vakası kalmadığının haberini aldığında "biraz dans ettiğini" söyledi ve ekledi:

"Artık daha güvenli ve güçlü bir konumda olsak da Covid-19 öncesi hayata dönmemiz kolay olmayacak. Fakat sağlık alanındaki çaba ve kararlılığımızı bundan sonra ekonominin yeniden toparlanması için kullanacağız.

"Bu zor görev henüz tamamlanmamış olsa da bugünkü dönüm noktamızı görmezden gelmeye gerek yok. Teşekkürler Yeni Zelanda."

Yeni Zelanda 25 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.

Ülkede dört seviyeden oluşan koronavirüs uyarı sistemi kurulmuş ve en üst seviye olan dördüncü seviye ilan edilmişti.

Bu okulların ve neredeyse tüm işyerlerinin kapanması, insanlara evlerini terk etmemelerinin söylenmesi anlamına geliyordu.

Beş hafta sonra, Nisan ayında uyarı seviyesi üçüncü seviyeye çekilmiş, restoran ve kafelerin paket servis yapacak şekilde çalışmasına izin verilmişti.

Yeni Zelanda basınına göre hükümet bugünkü noktaya 22 Haziran'da ulaşmayı hedefliyordu. Fakat ülke hedeflenenden 17 gün önce koronavirüsten arındı.





Ülkede artık tüm okullar ve iş yerleri açılabilecek. Düğünler, cenazeler ve toplu taşımaya dair kısıtlamalar kaldırılacak.

Sosyal mesafe tavsiye edilse de zorunlu olmayacak.

Ülke turistlere kapılarını açmasa da Yeni Zelanda'da yaşayanların ülkeye dönmesine izin veriliyor. Bu kişiler iki hafta boyunca karantinada tutuluyor.

Başbakan Ardern, ülkede yeni vakaların görülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve "virüsten kurtulmak bir kere başarılacak bir iş değildir, bitmeyen bir çaba gerektirir" dedi.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1.154 vaka tespit edildi ve Covid-19 kaynaklı 22 ölüm kayda geçti.

BBC

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