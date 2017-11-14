Yeni Zelanda ve Filipinler Yeni Uçuş Rotası Anlaşması İmzaladı

MANİLA (AA) – Filipinler'in başkenti Manila ile Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasındaki uçuş süresi 10 saate inecek.



"PhilStar" haber sitesinde yer alan habere göre, ASEAN Liderler Zirvesi'ne katılmak için Filipinler'de bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Manila ve Auckland arasında doğrudan uçak seferlerine imkan sağlayan yeni uçuş rotası anlamasını imzaladı.



Anlaşma, iki kent arasında doğrudan uçak seferleri yapılmasını öngörüyor. Halihazırda Avustralya'nın Cairns kenti üzerinden aktarmalı yapılan uçuşlar, 12 saat sürüyor. Doğrudan seferler, uçuş süresini 10 saate indirecek.



Başbakan Ardern, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğrudan uçuşların 13,6 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 8,9 milyon ABD doları) katkıda bulunacağını belirterek, "Doğrudan uçuşlar ticari bağlarımızı daha da güçlendirecek."' dedi.



Ardern, 40 bin Filipinli öğrencinin eğitim gördüğü Yeni Zelanda ile Filipinler arasındaki yolcu akışının 52 bin olduğuna ve bunun doğrudan uçuşlarla yükseleceğine işaret etti.



Doğrudan uçuşların 6 Aralık 2017'de başlaması karşılıklı olarak haftada 3 gün yapılması planlanıyor.