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BBC

Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi

Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi
BBC - Haberler | Dünya

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni yılı karşılamaya başlarken, Covid'in Omicron varyantı nedeniyle kutlamalar sessiz geçiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni yılı karşılamaya başlarken, Covid'in Omicron varyantı nedeniyle kutlamalar sessiz geçiyor.

Avustralya 2022'ye Sidney limanı üzerindeki geleneksel havai fişek gösterisi ile girdi. Etkinlik biletliydi ve zorunlu olmamakla birlikte, katılımcılar aşı olmaya teşvik edildi.

Ülkedeki diğer şehir merkezlerindeki kutlamaların ise Omicron varyantının yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle daha sessiz geçmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez kalabalıkların toplandığı Auckland'da 2022'nin başlangıcını ışık gösterisi ile kutladı.

Londra ve Paris de dahil olmak üzere kimi büyük şehirlerde geleneksel havai fişek gösterileri iptal etti ve Avrupa'daki bir çok ülke vaka sayılarının artması nedeniyle koronavirüs kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu.

Reuters'ın verilerine göre, 24 ve 30 Aralık arasında dünya çapında günde ortalama 1 milyonun üzerinde yeni vaka tespit edilmesiyle, küresel anlamda vaka sayıları son 7 günde rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıntılar birazdan...

Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi

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