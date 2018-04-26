Yeni Zelanda Valisi Reddy Mecliste

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Kahraman, Reddy'i Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Reddy de Anzak anma törenlerinde kendilerine ev sahipliği yaptığı için Kahraman'a teşekkür etti.

Çanakkale Gelibolu'da, 103. yıl dönümünü andıkları bu etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini aktaran Reddy, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan bu yıl, bin 500'den fazla ziyaretçinin anma törenlerine katıldığını söyledi.

Vali Reddy, Türkiye'nin bu anma törenlerine destek vermesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.