Yeni Zelanda, sınırlarını gelecek yıl uluslararası yolculara açmayı planlıyor
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Yeni Zelanda, sınırlarını gelecek yıl uluslararası yolculara açmayı planlıyor

Yeni Zelanda, sınırlarını gelecek yıl uluslararası yolculara açmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarının bir parçası olarak gelecek senenin başlarında sınırlarının uluslararası yolculara yeniden açılacağı bildirildi.

Kovid-19'la başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'da hükümet, atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Jacinda Ardern, ülke genelinde aşılama çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini ve o tarihe kadar sınırların açılmayacağını belirtti.

Ardern, aşılamaların tamamlanmasıyla gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren Yeni Zelanda'nın uluslararası yolculara kapılarını açacağını kaydetti.

Ülkede turizm önde gelen sektörler arasında

Hükümetin sınırların açılmasına ilişkin kararı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Her yıl yaklaşık 3 milyon turiste ev sahipliği yapan ülkede, turizm önde gelen sektörler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra Başkan Ardern, Pfizer aşısının ilk dozu ile ikinci dozu arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkaracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 913 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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