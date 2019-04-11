Yeni Zelanda: Silah Yasası Meclisten Geçti, Toplatılacak Silahların Devlete Maliyeti 772 Milyon Tl

Yeni Zelanda'da yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin meclis kararıyla yasaklanmasının ardından on binlerce silahın emniyet güçlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Dün meclisten geçen yasada kapsamındaki kriterlere göre silahların en geç 30 Eylül’e kadar bildirilip teslim edilmesi gerekiyor. Verilmeyen silahların tespit edilmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası veya 4 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Toplanacak silahların devlete maliyetinin yaklaşık 200 milyon Yeni Zelanda Doları (772 milyon TL) olacağını belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Halkımızın güvenliğini sağlamak için ödememiz gereken miktar bu" dedi.

Yeni yasaya göre, genel af kapsamında geri alınacak silahların fiyatlarını uzmanlardan oluşacak ekip belirleyecek. Ancak Yeni Zelanda silah kayıtı zorunluğu olmadığı için piyasada tam olarak ne kadar silahın bulunduğu bilinmiyor.

Yeni Zelanda meclisi silah yasasını kabul etti

Mecliste yaklaşık bir haftadır görüşülen yeni silah yasası, 120 milletvekilinden 119'unun oyuyla kabul edildi. Yasa, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başbakan Jacinda Ardern, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin önemli bir adım attığını söyledi.

Meclisin iki camiye yönelik terör saldırısından 26 gün sonra yasayı çıkartma başarısı gösterdiğini ifade eden Ardern, şöyle konuştu: "Burada olmamızın nedeni mağdurlar ve aileleri. Hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğimde, hiçbirinin sadece tek yerinde kurşun yarası yoktu. Her birinde birden fazla kurşun yarası vardı. Sakat bırakıcı yaralanmalar vardı, iyileşmeleri aylar sürebilecek yaralar. Bu insanlar hayatları boyunca psikolojik rahatsızlık bir yana engelleri ile yaşayacak. Onlar için buradayız, inanıyorum ki onlar da burada bizim yaptıklarımıza destek veriyor. Çünkü bu silahlar öldürmek, sakatlamak için tasarlanmış."

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Terör saldırısı sonrası attığı adımlar takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kimdir?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından açıklamada bulunan Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki silah yasasının değiştirileceği sözünü vermişti. Euronews.com'da Görüntüle