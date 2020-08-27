Yeni Zelanda saldırısında şehit olan Türk'ün kardeşi Yahya Tuyan: "Zalimler için yaşasın cehennem"
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Yeni Zelanda saldırısında şehit olan Türk'ün kardeşi Yahya Tuyan: "Zalimler için yaşasın cehennem"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısında şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, saldırının faili terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası almasına ilişkin, "İnşallah asıl...

27.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:20

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısında şehit olan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, saldırının faili terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası almasına ilişkin, "İnşallah asıl cezayı ahirette kat kat çekecektir. Zalimler için yaşasın cehennem." dedi.

AA muhabirine konuşan Tuyan, terörist Tarrant'ın bu cezayı hak ettiğini belirterek "Mahkemedeki davranışları,daha ağır cezayı hak ettiğini göstermektedir. İnşallah bu olaylar bir daha yaşanmaz. Bunun için çalışmamız gerekiyor, bütün Müslümanlara önemli bir görevler düşüyor." şeklinde konuştu.

Tuyan, Müslümanların İslamofobya ve her türlü ayrımcılığa karşı çok çalışması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bu tür suçlara bir daha tevessül edilmemesi için daha ağır cezalar olması lazım." ifadelerini kullandı.

"İslam'ın hoşgörüsünü bütün dünyaya anlatmak gerekiyor"

Christchurch terör saldırısından dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Tuyan, "İslam'ın hoşgörüsünü, barışını, sevgisini, adaletini bütün dünyaya anlatmak gerekiyor. İnşallah bu karar da bunlara vesile olur." dedi.

Tuyan, bu gibi terör saldırılarının kimseye fayda getiremeyeceğini tüm dünyanın anladığını ifade ederek, "Bu saldırı tüm dünyaya terörün dini, ırkı ve milletinin olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

Terörist Tarrant'ın aldığı cezayı değerlendiren Tuyan, "Daha önce de söylediğim üzere benim düşüncem idam edilmesinden yanaydı. Fakat yine de bu ceza yüreğimize su serpti. İnşallah asıl cezayı ahirette kat kat çekecektir. Zalimler için yaşasın cehennem." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de abim için bir anıt yapılabilir"

Tuyan, saldırının gerçekleştiği günden bu yana Türk yetkililerin kendilerine gösterdiği destekten son derece memnun olduğunu dile getirerek, "Şimdiye kadar bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Saldırda şehit olanlar için Yeni Zelanda'da bir anıt yapılması planlanıyor. İnsanların olanları unutmaması için, abimin adına da Türkiye'de bir anıt yapılabilir." dedi.

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, 48 günlük mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırıda bacağından ve sırtından aldığı kurşunla ağır yaralanan Tuyan, tedavi gördüğü Christchurch Hastanesi'nde 18 ameliyat geçirmişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de Tuyan için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza

Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen ceza, gerekliliğini yerine getirmeyecektir." dedi.

Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza oldu.

Yeni Zelanda saldırısında şehit olan Türk'ün kardeşi Yahya Tuyan: 'Zalimler için yaşasın cehennem'

Kaynak: AA

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