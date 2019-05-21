Yeni Zelanda Saldırılarının Faili Terör Suçundan da Yargılanacak

Yeni Zelanda Saldırılarının Faili Terör Suçundan da Yargılanacak

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant adlı saldırgan, cinayetin yanı sıra terör suçundan da yargılanacak.

Yeni Zelanda Saldırılarının Faili Terör Suçundan da Yargılanacak

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Brenton Tarrant adlı saldırgan cinayetin yanı sıra terör suçundan da yargılanacak.

Yeni Zelanda polisi, Christchurch kentindeki saldırıların faili Tarrant hakkında terör eylemi suçundan ayrı bir iddianame hazırlandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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