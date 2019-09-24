Yeni Zelanda Rugby kaptanı Williams'tan Instagram'a tepki: Dua ettiğim fotoğrafı neden kaldırdınız?

24.09.2019 15:15

Yeni Zelanda'da Rugby Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Sonny Bill Williams, sosyal medyaya attığı müsabaka esnasında dua eden fotoğrafının Instagram tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hey Instagram ve bu fotoğraftan rahatsız olanlar. Bu fotoğrafın benim ve Ofa Tuungafasi'nin sayfasından neden kaldırıldığını merak ettim. Bir kişinin sahip olduğu şeyler için şükran duygularını ifade ediyor olması sorun mu?" mesajını paylaştı.







Rugby Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Sonny B Williams'ın ailesi ve takım arkadaşı Ofa Tuungafasi Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen cami saldırısının ardından Müslüman olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle