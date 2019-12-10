Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor
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Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor

Yeni Zelanda polisi, volkanın tehdit seviyesine ulaştığı uyarısının yapılmasına rağmen, turistlerin tehlikeli bölgelere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

10.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:16
Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor

'da, Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 8 kişinin de kaybolması üzerine cezai soruşturma başlattı.


Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı John Tims, volkanın tehdit seviyesine ulaştığı uyarısının yapılmasına rağmen, turistlerin tehlikeli bölgelere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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