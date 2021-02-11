Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü

Yeni Zelanda Parlamentosunda kravat takma zorunluluğuna karşı çıkan Maori lideri Rawiri Waititi'nin Genel Kurul salonundan çıkarılması üzerine başlayan kravat krizi çözüme ulaştı.

İnternet sitesi Stuff'ın haberine göre, Meclis Başkanı Trevor Mallard yaptığı açıklamada, Parlamentodaki milletvekillerinin kravat takıp takmamasının serbest bırakılması yönündeki oylamaları sonucu kravat takma zorunluluğunun kalktığını belirtti.

Mallard'ın açıklamasının ardından bugün Parlamentoda kravat takmayanlar arasında, İşçi Partisinden Devlet Bakanı Phil Twyfort ve Yeşiller Partisi Başkanı James Shaw dahil olmak üzere 6 kişi vardı.

Kravat isyanını başlatan Rawiri Waititi yasağın kalkması üzerine yaptığı açıklamada, Parlamentoda bu imtiyazı kazanmanın Maoriler ve dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar için bir zafer olduğunu söyledi.

Ülkenin yerel halkı olan Maorilerin partisinin lideri Rawiri Waititi, önceki gün Parlamentoya Maorilerin geleneksel kolyesi "Hei Tiki" takarak gelmesi ve kravat takmayacağını söylemesi üzerine Meclis Başkanı Mallard'ın talimatıyla Genel Kurul salonundan çıkarılmıştı. Ardından gece geç saatlere kadar konu Parlamentoda tartışılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya