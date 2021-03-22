Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:52
Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın kuzeybatısındaki Plenty Körfezi bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Yeni Zelanda'nın kuzeybatısında yer alan Plenty Körfezi bölgesindeki Kawerau kasabasının 10 kilometre batısında 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliğinin 150 kilometre olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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