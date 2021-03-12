Yeni Zelanda'nın en büyük kentinde kısıtlamalar hafifletildi
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Yeni Zelanda'nın en büyük kentinde kısıtlamalar hafifletildi

12.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:53
Yeni Zelanda'nın en büyük kentinde kısıtlamalar hafifletildi

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi. Başbakan Jacinda Ardern, kentte seviye 1 kurallarının geçerli olacağını duyurdu.

Korona virüs salgını ile mücadelede başarılı bir süreç kaydeden Yeni Zelanda'da önlemler gevşetilmeye devam ediliyor. Başbakan Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkenin en büyük kenti Auckland'da salgına yönelik getirilen kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu. Kentte 2 haftadır yerel bulaşma vakası kaydedilmediğini belirten Ardern, "Auckland seviye 1'e geçiyor. En büyük şehrimizdeki herkesin, hayatın çoğunlukla normale döndüğünü hissedeceği, daha az kısıtlamaların olduğu bir hafta sonunu dört gözle bekleyeceğini biliyorum. Auckland bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı. Ardern ayrıca yeni bir karantina kararını önlemek için kent sakinlerinin sağlık kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin geri kalanında geçtiğimiz Pazar gününden bu yana seviye 1 kuralları uygulanıyordu. Çalışma ve seyahat serbestisi getiren uyarı seviyesi 1, insanların bir araya gelmesini, parti ve etkinliklerin düzenlenebilmesini içeriyor.

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz ay aşılama programına başlanırken, yıl sonuna kadar tüm nüfusunun aşılanması hedefleniyor. Ülkede korona virüs salgınında son 24 saatte 1 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 bin 417'ye yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle 26 kişi ise hayatını kaybetti. - AUCKLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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