Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde "terörizm ve aşırıcılıkla mücadele" konulu toplantı yapılıyor
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde "terörizm ve aşırıcılıkla mücadele" konulu toplantı yapılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 'terörizm ve aşırıcılıkla mücadele' konulu toplantı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da camilere yönelik terör saldırısının yaşandığı Christchurch kentinde "Terörizm ve Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantı başladı.

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da camilere yönelik terör saldırısının yaşandığı Christchurch kentinde "Terörizm ve Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantı başladı.

Ülke basınındaki habere göre, Başbakan Jacinda Ardern, uçağı Christchurch Havaalanı'ndaki sis nedeniyle rötar yaptığı için toplantının açılışına video konferans yoluyla katıldı.

Ardern, Yeni Zelanda'nın nasıl daha kapsayıcı ve güvenli hale getirileceğiyle ilgili konuların tartışılacağı toplantıda, nefrete dayalı aşırılıkçı ideolojilere meydan okumanın yollarının ele alınacağını belirtti.

İki gün sürecek toplantının akademisyenleri, Müslüman toplum, sivil toplum, özel sektör ve hükümet temsilcilerini bir araya getirmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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