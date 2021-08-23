Yeni Zelanda'nın Afganistan'dan tahliye ettiği ilk kafile ülkeye ulaştı
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Yeni Zelanda'nın Afganistan'dan tahliye ettiği ilk kafile ülkeye ulaştı

Yeni Zelanda'nın Afganistan'dan tahliye ettiği ilk kafile ülkeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare, Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan oluşan ilk kafilenin ülkeye ulaştığını belirtti.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare, Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan oluşan ilk kafilenin ülkeye ulaştığını belirtti.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre Bakan Henare, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının (MFAT) Afganistan'da 200'den fazla Yeni Zelandalı ile temas halinde olduğunu ve ilk grubun Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere diğer müttefiklerin yardımıyla tahliye edilebildiğini söyledi.

Kafilenin kaç kişiden oluştuğu hakkında bilgi vermeyen Henare, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF) ve yardım misyonları ile çalıştığı veya yardımcı olduğu belirlenen Afganlara, vize sağlanacağını aktardı.

Yeni Zelandalıların Afganistan'dan çıkartılmasına destek veren ABD ve Avustralya'ya teşekkürlerini bildiren Henare, "Kabil'deki kişilere dışarıda ve havaalanında yardım etme kabiliyetimiz sınırlı, ancak ortaklarımızla çalışan NZDF personelimizin varlığı bize yardımcı oldu. Kabil havaalanına erişim için Kabil'e seyahat etmek son derece zor. Diğer illerden neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen kişiler, ülkedeki Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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