Yeni Zelanda Meclisinde Kuran-ı Kerim Okundu - 2
Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.
Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.
Parlamento oturumundaki Kuran tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi.
Kaynak: DHA