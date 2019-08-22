Yeni Zelanda: Meclis başkanı oturumu yönetirken biberonla bebek besledi

22.08.2019 12:30

Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen oturum sırasında, milletvekillerinden Tamati Coffey'nin bebeğini biberonla besledi.



10 Temmuz'da dünyaya gelen bebek Tutanekai Smith-Coffey, annesinin meclis çalışmalarına eşlik edince, Meclis Başkanı Mallard devreye girdi. Mallard bir yandan bebekle ilgilendi, bir yandan da oturumu yönetti. Euronews.com'da Görüntüle