Yeni Zelanda: Meclis başkanı oturumu yönetirken biberonla bebek besledi
Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen oturum sırasında, milletvekillerinden Tamati Coffey'nin bebeğini biberonla besledi.
22.08.2019 12:30
Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen oturum sırasında, milletvekillerinden Tamati Coffey'nin bebeğini biberonla besledi.
10 Temmuz'da dünyaya gelen bebek Tutanekai Smith-Coffey, annesinin meclis çalışmalarına eşlik edince, Meclis Başkanı Mallard devreye girdi. Mallard bir yandan bebekle ilgilendi, bir yandan da oturumu yönetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com