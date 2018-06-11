Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
Yeni Zelanda, ülkenin sembolü haline gelen kiwi kuşlarını neslinin tükenmesini önlemek için milyonlarca kemirgeni öldürmeyi planlıyor.
Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki bütün fareleri, keseli sıçanları ve gelincikleri öldürmeyi planlıyor. Sebebi ise ülkenin sembolü haline gelen kiwi kuşlarının neslini kurtarmak.
SAYILARI 68 BİNE DÜŞTÜ
Yüzyıllar önce yerleşimcilerin gemileri ile adaya gelen bu hayvanlar, ülkenin ulusal kuşu olan kivileri adeta uçuruma sürüklemiş durumda. Bugün yaklaşık 68 bine düşen kiwi nüfusunun önümüzdeki 50 yıl içinde soyunun tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söyleniyor.
GERÇEKÇİ BULUNMUYOR
Kiwi kuşları evrimleşirken uçma kabiliyetlerini kaybettikleri için avcılar için oldukça kolay birer av. Yeni Zelanda'nın kiwileri korumak için 2050 yılına kadar milyonlarca başla hayvanı öldürme planı ise hem çok eleştiriliyor hem de pek gerçekçi bulunmuyor.
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NE GUZEL KUŞ O OYLE LAACevap Yaz Yayından Kaldır
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fareleri yakalayıp çine göndersinler çinde fare ziyan olmaz yerler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mantıklı. Ya da gelincikleri toplayın dünyaya satın. Fareleri de zaten öldürerek bitiremezsiniz. Onlar trilyonlarca ve dünyanın her zerresine yayılmış durumdalarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Insan devamli olduruyor.Ama kimse ses cikarmiyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ULAN ÖZCAN adlı kullanıcı sen çok yobaz birine benziyorsun. defol çık burdan lan.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır