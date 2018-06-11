Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki bütün fareleri, keseli sıçanları ve gelincikleri öldürmeyi planlıyor. Sebebi ise ülkenin sembolü haline gelen kiwi kuşlarının neslini kurtarmak.

SAYILARI 68 BİNE DÜŞTÜ

Yüzyıllar önce yerleşimcilerin gemileri ile adaya gelen bu hayvanlar, ülkenin ulusal kuşu olan kivileri adeta uçuruma sürüklemiş durumda. Bugün yaklaşık 68 bine düşen kiwi nüfusunun önümüzdeki 50 yıl içinde soyunun tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söyleniyor.

GERÇEKÇİ BULUNMUYOR

Kiwi kuşları evrimleşirken uçma kabiliyetlerini kaybettikleri için avcılar için oldukça kolay birer av. Yeni Zelanda'nın kiwileri korumak için 2050 yılına kadar milyonlarca başla hayvanı öldürme planı ise hem çok eleştiriliyor hem de pek gerçekçi bulunmuyor.