Yeni Zelanda Irak'taki askerlerini çekiyor

Yeni Zelanda Irak'taki askerlerini çekiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin Irak'ta bulunan askerlerini 2020 yılının haziran ayına kadar çekeceğini söyledi

Yeni Zelanda Irak'taki askerlerini çekiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin Irak'ta bulunan askerlerini 2020 yılının haziran ayı sonuna kadar tamamen çekeceğini söyledi.

Ardern, Yeni Zelandalı askerlerin IŞİD'le mücadele kapsamında Irak güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sağladığını ve misyonun da sona yaklaştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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