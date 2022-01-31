Yeni Zelanda hükümetinden, ülkeye dönüş yapamayan Yeni Zelandalı hamile gazeteciye yanıt

Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, sıkı virüs önlemleri nedeniyle ülkesine dönüş yapamadığını söyleyen Yeni Zelandalıya karşı Kovid-19 tedbirlerini savundu.

BBC'nin haberine göre, Bakan Hipkins, uygulanan kuralların " Yeni Zelanda'ya son derece iyi hizmet ettiğini, hayat kurtardığını ve sağlık sisteminin çökmesini engellediğini" ifade etti.

Bakan Hipkins, Yeni Zelandalı hamile gazeteci Charlotte Bellis'in sıkı tedbirler nedeniyle ülkesine dönemediğini açıklaması üzerine eleştirilen Kovid-19 politikalarını savundu.

Charlotte Bellis gibi ülkeye dönüş yapmak isteyen "özel durumdaki insanlar" için yerlerinin olduğunu ancak Bellis'ten ayrı bir "acil durum" kategorisi altında tekrar vize başvurusunda bulunmasını istediklerini aktardı.

Charlotte Bellis karara tepki gösterdi

Bellis, Yeni Zelanda hükümetinin kendisinden, farklı bir "acil durum" kategorisi altında yeniden başvuru yapmasını istemesine sinirlendi.

Bellis, Twitter hesabından, Yeni Zelanda Yönetilen İzolasyon ve Karantina (MIQ) merkezinin konuya ilişkin kendisine gönderdiği mektubu ve mektuba verdiği yanıtı paylaştı.

MIQ, Bellis'in "Yeni Zelanda'da kısa süre içinde tıbbi tedavi altına alınması gereken" vatandaşlar için açılan acil durum kategorisi altında değil, "bulundukları ülkede güvenlikleri ciddi risk altında olan" vatandaşlar için açılan kategori altında başvurusunu yenilemesini istedi.

Bellis'ten durumuna ilişkin daha fazla bilgi ve kanıt sağlaması da talep edildi.

MIQ'e cevabında Bellis, dönüş sebebinin, mevcut durum ve koşullarda kendisi için gerekli tıbbi tedaviye ulaşamamak olduğunu vurgulayarak, kendisine başvuru yapması tavsiye edilen acil durum kategorisine girmediğini belirtti.

-Bellis yaşadığı zorlukları anlatmıştı

Bellis, "The New Zealand Herald" gazetesinde hafta sonu yayımlanan köşe yazısında ülkesine dönüş yapamadığını ve başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Olayın basına taşınması sonrası çok sayıda kişi Yeni Zelanda hükümetinin Kovid-19 politikalarını eleştirmeye başlamıştı.

Öte yandan, bazı haberlerde Yeni Zelandalı gazetecinin " Taliban'a sığınmak zorunda kaldığı" ifadelerine yer verilmişti.

Geçen yıl Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekildiği süreçte Al Jazeera için çalışan Bellis, eylülde hamile olduğunu öğrenmiş ve kasımda Al Jazeera'daki görevinden istifa etmişti.

Bellis, Doha'dan Yeni Zelanda'ya dönüş yapmak için defalarca başvuruda bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Daha sonra sevgilisinin anavatanı olan Belçika'ya taşınan Bellis, ikameti olmadığı için orada da uzun süre kalamamıştı.

Bellis, çift olarak yaşamak için vize aldığı tek yerin Afganistan olduğunu ifade etmiş, üst düzey Taliban bağlantılarıyla yaptığı görüşmelerde, kendisine Belçika'dan Afganistan'a dönmesi halinde sorun yaşamayacağını bildirmeleri üzerine Kabil'deki evlerine geri döndüklerini söylemişti.

Yeni Zelandalı gazeteci, "Taliban, hamile ve bekar bir kadın olarak size güvenli bir sığınak sunduğunda, durumunuzun berbat olduğunu bilirsiniz." ifadesini kullanmıştı.