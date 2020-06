Yeni Zelanda hükümetinden kamu spotu: Pornoyla gerçeği karıştırmayın Gençlerin cinselliği ağırlıklı olarak internetten öğrendiğini gösteren raporlar üzerine kampanya başlatan hükümet "keep it real" adlı spot serisiyle aileleri ve gençleri bilgilendiriyor.

Gençlerin cinselliği ağırlıklı olarak internetten öğrendiğini gösteren raporlar üzerine kampanya başlatan hükümet "keep it real" adlı spot serisiyle aileleri ve gençleri bilgilendiriyor. View on euronews