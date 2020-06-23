Yeni Zelanda hükümetinden kamu spotu: Pornoyla gerçeği karıştırmayın
Gençlerin cinselliği ağırlıklı olarak internetten öğrendiğini gösteren raporlar üzerine kampanya başlatan hükümet "keep it real" adlı spot serisiyle aileleri ve gençleri bilgilendiriyor.
23.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:26
Gençlerin cinselliği ağırlıklı olarak internetten öğrendiğini gösteren raporlar üzerine kampanya başlatan hükümet "keep it real" adlı spot serisiyle aileleri ve gençleri bilgilendiriyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com