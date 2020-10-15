Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün

Yeni Zelanda'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenen genel seçimlere son 2 gün kaldı.

Yeni Zelanda'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenen genel seçimlere son 2 gün kaldı.

Yeni Zelanda genel seçimlerinin son günlerinde partiler arasında seçim yarışı devam ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri Covid-19 salgını sebebiyle 17 Ekim'e ertelemişti. Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimlere; Green Parti, Önce Yeni Zelanda Partisi, İşçi Partisi, ACT ve Ulusal Parti katılacak. 9 Ekim'e kadar 3.44 milyon kişinin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı ülkede 6 aday kıyasıya bir mücadele verecek.

2017 yılında koalisyon ile seçilen İşçi Partisi Adayı Jacinda Ardern, Covid-19 pandemisi başlangıcında karşılaşılan vak'alar ve ölümler sebebiyle halkın desteğini kaybederek eleştirilere hedef olmuştu. Salgının yanı sıra 14 Haziran 2019 günü Brenton Tarrant'ın, Christchurch kentinde bulunan 2 camiye cuma namazı esnasında saldırı düzenlemesinin ardından onlarca kişi hayatını kaybetmişti ve Ardern eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yaşanan olaylarına ardından Ardern'in, Covid-19 ile mücadele kararları ve Christchurch kentinde yaşanan cami saldırılarına olan tepkisi halkın Ardern'e olan desteğini arttırdı. Bu gelişmeler Ardern'in Yeni Zelanda genel seçimlerine son 2 gün kala liderliği elinde tutmasına büyük destek sağlıyor.

Genel seçim öncesi 4 milyon 822 bin 233 nüfusa sahip ülkede yapılan anketler, seçimlere katılan 4 ayrı parti arasında İşçi Partisi'ne olan desteğin rekor sayılara ulaştığını gösteriyor. Genel seçimlerde Ardern'in en büyük rakibi Ulusal Parti adayı Judith Collins ise yapılan anketlere göre seçim öncesi yeterli desteği alamıyor. İşçi Partisi, 2017 genel seçimlerinde Önce Yeni Zelanda Partisi ile gerçekleştirdiği koalisyonun ardından seçimleri kazanmıştı. Bu yıl gerçekleşecek genel seçimler hakkında yapılan anket sonuçlarında ise İşçi Partisi'nin koalisyon kurmadan liderliğini devam ettirmesi bekleniyor. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı