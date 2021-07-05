Yeni Zelanda en sıcak haziran ayını yaşadı
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Yeni Zelanda en sıcak haziran ayını yaşadı

Yeni Zelanda en sıcak haziran ayını yaşadı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1909'dan bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı.

Yeni Zelanda'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1909'dan bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı.

Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli iklim bilimci Gregor Macara, ülkede görülen sıcaklık artışına ılıman kuzey rüzgarlarının ve okyanus sıcaklıklarının yol açtığını bildirdi.

Güney Yarım Küre'de bulunan ve kış mevsimini yaşayan ülkede, haziran ayı ortalama sıcaklığı 10,6 santigrat derece olarak kaydedildi.

Yeni Zelanda, kayıtların tutulmaya başlandığı 1909 yılından bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı.

Rakamların, son 30 yılda haziran ayı için kaydedilen ortalama sıcaklıkların 2 derece üzerinde olduğu belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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