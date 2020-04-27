Yeni Zelanda'dan Koronavirüs Savaşını Kazandık Mesajı Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan Yeni Zelanda, 5 milyonluk nüfusunu pandemiye korumayı başardı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamalarda

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alan Yeni Zelanda, 5 milyonluk nüfusunu pandemiye korumayı başardı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamalarda koronavirüs yayılmasını engellediklerini belirterek "koronavirüsü yendik" mesajıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bugüne kadar toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan 19 kişi yaşamını yitirdi. 5 milyonluk ada ülkesi için uygulanabilecek en sıkı tedbirleri alan Yeni Zelanda, Koronavirüs savaşını kazandıklarını duyurarak tedbirleri yumuşatabileceklerini dile getirdi. Yeni Zelanda'da sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar yarından itibaren kalkıyor.

Yeni Zelanda Koronavirüsü nasıl yendi?

Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield hem dünya genelinde hem de kendi ülkelerindeki hasta sayısının düşüşüne vurgu yaparak "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıca tedbirlerin yumuşatılmasına karşılık sosyal mesafeye dikkat çeken Başbakan Jacinda Ardern, paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemecileri gibi bazı küçük işletmelerin açılacağını duyurdu. "Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" ifadelerini kullanan Andern, sınırların kapalı kalmaya devam edeceğini aktardı.

Yeni Zelanda'da hayat normalleşmeye başlıyorken Türkiye'de vaka sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Koronavirüse ilişkin tahmin yürüten uzmanlar Mayıs'ta son vakanın görüleceğini ve Haziran'da hayatın normal seviyeye gelebileceğini belirtiyor.