Yeni Zelanda'dan İsrailli Bakanlara Yaptırım Kararı

Yeni Zelanda'daki muhalefet bloğunda yer alan Yeşil Parti eş başkanı Chloe Swarbrick, ülkesinin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararını "hafif" bulduğunu belirterek, İsrail Büyükelçisinin de ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Swarbrick, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı gerekçesiyle İsrailli iki bakana getirdiği yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki zulmünü "soykırım" olarak niteleyen Swarbrick, ülkesinin İsrail'e uyguladığı yaptırımları "hafif" bulduğunu vurguladı.

Swarbrick, İsrail Büyükelçisinin Yeni Zelanda'dan sınır dışı edilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Filistinliler için özel bir vize kategorisi getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya'ya daha ağır yaptırımların uygulandığını ifade eden Swarbrick, "Bu sembolik bir adım ve bu noktaya gelmek için neredeyse iki yıl gibi uzun bir süre geçmesi talihsiz bir durum." dedi.

Maori Partisi eş başkanı Debbie Ngarewa-Packer da yaptırımları hafif bulduğunu aktararak, "Neden bu hükümet sadece iki bakana yaptırım uyguluyor? İsrail'in tamamına yaptırım uygulamalılar." ifadelerini kullandı.

İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını isteyen Packer, İsrail menşeili şirketlere ve askeri yetkililere yaptırım uygulanmasını ve uluslararası mahkemelere İsrail'in aleyhinde daha fazla destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Packer, "Bu bir savaş değil, bir yok etme; insanlığın mutlak yok edilmesi. Bizler, İsrail'i silahlandırmaya ve bir ulusu yerle bir etmeye ve sürekli acımasız işgaline yardımcı olan müttefiklerimizi destekliyoruz. ve bu, hayatım boyunca tanık olacağımı hiç düşünmediğim bir şey." diye konuştu.

İsrailli iki bakana yaptırım kararı

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç Dışişleri Bakanları, ortak açıklama yaparak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, Filistinlileri evlerinden çıkarma, saldırganlık ve insan hakları ihlalleri yönünde yapılmış aşırıcı söylemlerin kışkırttığı yerleşimci şiddetinin iki devletli çözümü baltaladığına işaret edilmişti.

Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne neden olduğu ve toplulukları yerlerinden ettiği vurgulanan açıklamada, "Biz, İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve onuru, bölge için uzun vadeli istikrarı sağlayacak iki devletli çözüme bağlı olmayı sürdürüyoruz. Ancak bu durum, aşırılık yanlısı yerleşimci şiddeti ve yerleşimleri genişletmeyle tehlikeye atılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.