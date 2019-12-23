Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi

23.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:35

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.



Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle