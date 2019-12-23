Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi
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Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi

23.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:35
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'a yükseldi

'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.


Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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