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Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın patlamasından yaralı kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 31 kişiden birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

11.12.2019 07:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:51
Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın patlamasından yaralı kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 31 kişiden birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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