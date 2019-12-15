Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı arttı
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Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı arttı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:17
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı arttı

'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.


Yeni Zelanda polisi, arama kurtarma çalışmalarına ara veren 8 kişilik yardım ekibinin afet bölgesine geri döndüğünü, fakat yapılan aramalarda kayıp 2 kişinin bedenine rastlanmadığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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