Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı arttı
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:17
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Yeni Zelanda polisi, arama kurtarma çalışmalarına ara veren 8 kişilik yardım ekibinin afet bölgesine geri döndüğünü, fakat yapılan aramalarda kayıp 2 kişinin bedenine rastlanmadığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com