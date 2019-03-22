Yeni Zelanda'daki Terör Kurbanları Avustralya'da Anıldı

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında hayatlarını kaybeden 50 kişi için Melbourne'da anma töreni düzenlendi.

Avustralya'daki Türklerin en yoğun yaşadığı semtlerin başında gelen Melbourne Broadmeadows semtinde düzenlenen anma törenine, Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı etnik köken ve inançlara sahip çok sayıda Avustralyalı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İşçi Partisi Federal Milletvekili Maria Vamvakinou, İşçi Partisi Victoria Eyalet Milletvekili Frank McGuire ve Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş terör eylemini kınayan birer konuşma yaptı.

"Terör kimden gelirse gelsin, lanetlenmesi, telin edilmesi gerekiyor

Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Herkesin teröre karşı cephe alması gerektiğini kaydeden Arslantaş, "İnsanlığın teröre karşı mücadelesinde artık samimi bir tavır takınması gerekiyor, terör kimden gelirse gelsin, lanetlenmesi, telin edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten camiler, sinagoglar, havralar, mabetler, kiliseler, hangi mabet olursa olsun, kutsaldır. İnsan canı bundan daha kutsaldır. Terörün bu anlamda lanetlenmesi ve insanlığın da topyekun bir şekilde teröre karşı cephe alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Hepimiz sizinle birlikteyiz"

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Vamvakinou, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Vamvakinou, son 18 yıldır mecliste temsil ettiği Broadmeadows'daki toplum içinde Müslümanları destekleyen çok sayıda insan olduğunu vurgulayarak, "Toplumuma şunu söylemek istiyorum: Korkmayın. Destek veren çok insan var, toplumumuz çok güçlü, hepimiz sizinle birlikteyiz her zaman olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"Korkmayacağız"

Frank McGuire ise terör kurbanlarını anmak ve hayatta kalanlara destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz, bundan korkmayacağız. Yaşananlardan güç alıp beraber devam etmeye çalışacağız. Çünkü bu her zaman Avustralya'nın umudu olmuştur." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren anma programı cemaatle kılınan yatsı namazının ardından sona erdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA