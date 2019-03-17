Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okuttu.

Akşam namazının ardından Eyüpsultan Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına vatandaşlar katıldı.

Programda İmamoğlu, Yasin Suresi'nin bir bölümünü okudu. Daha sonra saldırıda yaşamını yitirenler için mevlit okundu, dua edildi.

İmamoğlu, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan insanlığa vicdan vermesini diledi.

Yaradan'ın insanları dünyaya birbirlerini öldürmeleri için yollamadığını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuk her yerde çocuk, insan her yerde insan. Terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Biz burada güzel insanlarla dua ettik. Kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Ama aynı zamanda insanlık için dua ettik. Umut ederiz, dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın, barış olsun. İnsanlar vatanından, yurdundan edilmesin. Bu aslında bütün dünyaya mesajdır."

İmamoğlu, İslamiyeti terörle bir tutmaya çalışan liderler olduğuna dikkati çekerek, "Dünyada özellikle İslamofobi diye dinimizi farklı yönlere çeken bir takım siyasi liderler var. Dünyanın bazı ülkelerini yöneten insanlar, bunu kendi insanlarına karşı kullanıp şirin gözükmek istiyor. Onların da dillerine dikkat etmelerini, bir nefreti de herhangi bir insanın kalbine sokmamalarını diliyorum. İnsana hitap etmek zor iştir. Memleketimizde de öyle. Herkesin güzel dil kullanmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İyi günlerde de kol kola olabilmeyi, aklı, bilimi ve geleceği konuşabilmeliyiz. İnsanlar birbirleri hakkında maneviyatları üzerinden, milli hassasiyetleri üzerinden konuşup birbirlerini kırmamalılar. Her konu her husus bize ders olur. Daha kenetleniriz. Güzel şehrimizin gelişmesine katkı sunarız. Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın kabulünü ve dualarımızın kabulünü diliyorum. Dünyada bir daha böyle olaylar olmasın."

İmamoğlu, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA