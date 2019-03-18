Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Hunat Camisi'nde öğlen namazının ardından Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Erdal Genç, son zamanlarda İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını söyledi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Cuma günü Müslümanların namazını eda ettikleri sırada fanatik ve İslam düşmanı, haçlı zihniyetli, hasta ruhlu Avusturalya vatandaşı tarafından şehit edilerek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve Yeni Zelanda Müslümanlarına başsağlığı diliyoruz. Beklentimiz odur ki insanlık dışı bu saldırı olayı tüm detaylarıyla araştırılsın, katil ve yardımcıları teşvik edenler tespit edilip adalet önüne çıkartılarak hesabı sorulsun. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm ülkelerdeki mescitlerin koruma altına alınmasını talep ediyoruz."

Konuşmanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA