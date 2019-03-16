Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Manisa'nın Turgutlu İlçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Pazar Camisi'nde, Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu (TUSİDAP) tarafından organize edilen cenaze namazına platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Gıyabi cenaze namaz ardından 49 kişinin öldürüldüğü saldırı protesto edildi.



Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Hasan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Son günlerde İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar artmıştır. Siyonist İsrail, Kudüs'te kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'yı işgal ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam etmektedir. Bu ve benzeri saldırılar devam ederken Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda Müslüman kardeşlerimiz hunharca şehit edilmiştir."

Siyasilerin, yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin sorumlu davranması ve mazlumdan yana tavır alması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, "İnsanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA