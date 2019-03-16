Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırıları protesto edildi.

Kadı Camisi önünde toplanan Bolu Sivil İrade Platformu üyeleri, saldırıyı kınayan sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı İhsan Aşçı, saldırılarda onlarca Müslüman'ın şehit olduğunu anımsatarak, "Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı'da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız." diye konuştu.

Aşçı, mabetlere saldırmanın hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmediğini vurgulayarak, "Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda'ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bugün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor." ifadesini kullandı.

Grup açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya

Adapazarı ilçesinde Orhan Cami önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyelerince, öğlen namazı sonrasında saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından grup adına açıklama yapan AGD Şube Başkanı Hasan Zengin, saldırıların bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobi'nin neticesi olduğunu söyledi.



Katliamın sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılmasının, bilgisayar oyunlarındaki Müslüman avıyla birebir örtüştüğünü savunan Zengin, yeryüzünde tek bir Müslüman'ın ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayacaklarını kaydetti.



Müslümanların inançları gereği aynı dinden olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin vermediğini aktaran Zengin, bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçilerin ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezlerin sorumlu olduğunu belirtti.



İslam'ın belirli bir ırkın dini olmadığını dile getiren Zengin, şöyle devam etti:



"Batı, kendileriyle aynı ırklardan olmayan tüm insanlara karşı bir izolasyon politikası izlese bile ırkçılığı telin eden İslam'ın yayılmasına engel olamayacaktır. Avrupa'nın içlerinde de denizaşırı sömürgelerde de Fransızlardan, İngilizlerden, Almanlardan ya da çok farklı ırklardan Müslümanlar topluluklar mutlaka oluşacaktır. Biz inanıyoruz ki Batılı siyasetçiler kendi halklarına İslam'dan nefreti etmeyi değil de kendilerinden olmayanlarla birlikte yaşayabilme kültürünü öğretirlerse dünya daha huzurlu bir yer olacaktır."



Gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşu üyeleri, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ile bazı belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük

Karabük'te de Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından saldırılara tepki gösterildi.

100. Yıl Mahallesi Pazar Yeri Camisi yanında toplanan grup adına açıklama yapan MTTB İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, yapılan ırkçı ve faşist terör saldırıda 49 Müslüman'ın şehit edildiğini, çok sayıda Müslüman'ın da yaraladığını hatırlattı.

Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduklarını ifade eden Yalçın, "Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, doğusuyla batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Yapılan bu körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor, esefle kınıyoruz." diye konuştu.

Eylem, getirilen tekbirlerin ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ali Molla Camisi'nde de saldırılarda yaşamını yitiren kişiler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bartın

Bartın'da Sivil İrade Platformu üyeleri tarafından Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı protesto edildi.

Çok sayıda vatandaş, ellerinde dövizlerle ikindi namazı sonrası kent merkezinde Arap Cami önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Orhan Topçu, 104 yıl önce İngiliz emperyalizminin Yeni Zelandalıları, hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdığını anlattı.

Kültür emperyalizminin, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırttıklarını belirten Topçu, "İslam ve Müslüman düşmanlığı dünyamızın ciğerlerini tüketen bir ur gibi kıtalar dolaşmaya devam ediyor. Bulaştığı her bireyi karartıyor, iliştiği her toplumu zehirliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı medeniyetinin nasır tutmuş vicdanı altında ince bir sızı beklediklerini belirten Topçu, şöyle devam etti:

"Batı'dan bu yürekleri delip geçen hadise karşısında hiç olmazsa 'ne yaptık biz?' diye sorabilecek birkaç ahlaklı insan çıksın istiyoruz. Bu vahşet ilk değil ve İslam dünyasında bu dağınıklık sürdükçe de son olacağa benzemiyor. Birlik olamayışımızın bedelini çok ağır ödüyoruz. Özellikle Batı'da yaygınlık kazanan İslam ve Müslüman düşmanlığı iletişim ve algı teknolojilerinin yardımıyla sistemli bir şekilde tüm dünyaya bulaşıyor. Biz bu saldırıların münferit ve birbirinden bağımsız olduğuna inanmıyoruz. Hepsi birbirine dost ve akrabalar. Kökünün bazen Amerika'da bazen Çin'de bazen de Rusya'da görülüyor olması kanaatimizi değiştirmiyor. Biz kokularından tanıyoruz onları, tümünde aynı pis koku var. Mescid-i Aksa'yı postallarla, Suriye'nin şehirlerini yangın yerine çeviren alçaklar, Zelanda katilleriyle aynı kokuyor burnumuza."

Grup, açıklamanın ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: AA