Yeni Zelanda'daki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, Yeni Zelanda'daki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen grup, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce terör saldırısını kınayan pankartlar açtı. Grup adına konuşan Mardin İlim Yayma Öğrenci Topluluğu Başkanı Kamuran Abukan, haçlı terör saldırısında Müslümanların şehit edildiğini aktardı.

Abukan, "Gün geçmiyor ki, İslam düşmanları Müslümanların kutsallarına karşı beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenler, bu defa Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi hedef aldı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken, Yeni Zelanda'dan gelen haber, haçlı terörünün geldiği boyutları da gözler önüne serdi." diye konuştu.

Teröristlerin planlı bir saldırı düzenlediğini kaydeden Abukan, geçmişten günümüze İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırı gerçekleştirenlerin, aynı barbarlıkla Müslümanlara saldırdığını aktardı.

Abukan, şöyle dedi:

"Düşünürler ki; Müslümanları öldürürsek İslam biter. Bilmezler ki; dağ taş, alem, dönen kainat İslam'dır. Nitekim camide gerçekleştirdikleri katliamdan sonra binlerce kişi İslam'ı öğrenmek için camilere akın etmiş ve son belirlemelere göre 980 kişi de şehadet getirip İslam'ı din olarak seçmiştir."

Daha sonra dua edildi.

Açıklamaya, AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA