Yeni Zelanda'daki cami saldırısının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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