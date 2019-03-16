Yeni Zelanda'daki Acı, Hepimizin Acısı"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bugün Orta Doğu'da, Avrupa'da, dünyada yükselen ırkçılık, masum insanların hayatına kastediyor. Tıpkı Yeni Zelanda'da olduğu gibi. Yeni Zelanda'da 49 masum insan, hem de ibadetlerini yaparken katledildi. Bu acı, hepimizin acısı." dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış töreninde konuşan Temelli, Halepçe Katliamı'nı unutmayacaklarını, bu olayla yüzleşeceklerini ve hesabını soracaklarını söyledi.

Halkların bir arada yaşama iradesine sahip olduğunu belirten Temelli, "Halkların ortak vatanlarında birlikte demokratik cumhuriyeti var etme iradesine karşı ayrımcılık yapıldığı nefret söylemi hiç hız kesmiyor." ifadesini kullandı. Temelli, ırkçılığın bir insanlık suç olduğunu vurguladı.

Nerede ırkçılık varsa hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini anlatan Temelli, "Çıkmazsak insanlık tarihi bu katliamlarla yüzleşmeye devam eder. Bunlara son vermenin yolu, yüzleşmek ve hesap sormaktır. Bir yerde ırkçılık yükseliyorsa bilin ki her yerde ırkçılığın önü açılıyor demektir. Bugün Orta Doğu'da, Avrupa'da, dünyada yükselen ırkçılık, masum insanların hayatına kastediyor. Tıpkı Yeni Zelanda'da olduğu gibi. Yeni Zelanda'da 49 masum insan, hem de ibadetlerini yaparken katledildi. Bu acı, hepimizin acısı." diye konuştu.

Yerel seçimlere de değinen Temelli, şunları kaydetti:

"Burası bizim yurdumuz. Biz buradayız, her yerdeyiz. Türkler ve Kürtler bir arada yaşıyor. Bir aradayız, acılarımızla akraba olduk. Hiçbir yere gitmiyoruz, 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Ondan sonra da siz iktidardan gidiyorsunuz. Çok az bir süre kaldı 31 Mart'a. O zamana kadar 7 gün, 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Her yere gideceğiz ve herkese ulaşacağız."

Temelli, konuşmasının ardından beraberindekilerle seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA