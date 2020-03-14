Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüse karşı deniz ve hava yolu önlemleri
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Yeni Zelanda, Güncel

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüse karşı deniz ve hava yolu önlemleri

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla ülkeye deniz ve hava yoluyla girmek isteyenlere yasak ve kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

14.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:40
Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüse karşı deniz ve hava yolu önlemleri

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla ülkeye deniz ve hava yoluyla girmek isteyenlere yasak ve kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

Ardern, Başbakanlığın resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, alınan önlemleri "geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş" olarak tanımlayarak, bu önlemlerin küresel bir salgının üstesinden gelmek için alındığını belirtti.

Pazar gece yarısından itibaren Yeni Zelanda'ya gelecek tüm yolcu gemilerinin 30 Haziran'a kadar ülkeye girmesinin yasaklandığını bildiren Ardern, Yen Zelanda vatandaşları dahil, ülkeye giren herkesin 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları gerektiğini ifade etti.

Ardern, İran ve Çin'den gelenlere uygulanan seyahat yasağının devam edeceğini, Pasifik ülkelerine gitmek isteyenlere ise gümrük kapılarında katı sağlık önlemleri uygulanacağını vurguladı.

"Yeni Zelandalıları seyahatlerden kaçınmaya teşvik ediyoruz"

Hafta sonunda "Pasifika Festivali" ve Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırasında hayatını kaybedenler için planlanan anma töreninin de virüs endişesi nedeniyle iptal edildiğini belirten Ardern, şunları kaydetti:

"Ayrıca Yeni Zelandalıları yurt dışındaki tüm zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya teşvik ediyoruz. Bu, Yeni Zelandalıların Kovid-19'u ülkeye getirme riskini azaltmaya yardımcı olacak."

Kaynak: AA

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Manşet

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