Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi
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Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüs sebebiyle ağır bir darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı.

Yeni Zelanda'da yeni çalışma sistemi
20.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:23

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüs sebebiyle ağır bir darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı.

Karantina sürecinin ardından normalleşme sürecine başlayan Yeni Zelanda, korona virüse karşı olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. 13 Mayıs Çarşamba gece yarısından itibaren alınan önlemleri bir kademe daha gevşeten Yeni Zelanda'da son 72 saattir yeni bir korona virüs vakası görülmedi. Bu süreçte iş yerleri, alışveriş merkezleri, ibadet yerleri, kafe ve restoranlar tekrar hizmete açılırken, bu hafta başından itibaren okullar kapılarını öğrencilere açtı. Yeni düzende vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için gerekli uyarılar yapılırken sosyal toplanmalara 10 kişi sınırlandırılması getirildi.

Başbakan Jacinda Ardern bugün gerçekleştirdiği canlı yayında bu şartlar altında geçen bir haftayı değerlendirirken, aldıkları sonuçların oldukça umut verici olduğunu ancak korona virüsü tehdidinin hala ülke sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Ardern, bu normalleşme sürecinde ekonominin tekrar canlanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi. Ardern, özellikle korona virüs sebebiyle ağır darbe alan yerli turizm sektörünü ayağa kaldırmak için resmi tatillerin arttırılması ve haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesi gibi uygulamalar planladıklarını açıkladı. Başbakan Ardern, karantina sürecinde çoğu vatandaşın esnek mesai saatleri ve evden çalışma düzeni ile verimli sonuçlar elde ettiğini, bu sebeple işverenlerin çalışma günleri ve saatleri üzerinde yeni düzenlemeleri değerlendirebileceğini söyledi.

Normalleşme sürecinde kısıtlamalar gevşetiliyor

Normalleşme süreciyle birlikte Perşembe gününden itibaren açılacak bar ve gece kulüplerinde yeni uygulamalar olacak. Tüm işletmelere sosyal mesafeyi ihlal etmeyecek oturma düzeni zorunluluğu getirilirken, kafe ve restoranlarda olduğu gibi müşterilerden isim, soyad ve iletişim bilgileri kaydı almak mecburi hale getirildi. Başbakan Ardern konuşmasında vatandaşları bar ve gece kulüplerinin açılmasıyla ilgili uyardı. Korona virüs tehdidinin sona ermediğinin altını çizen Ardern, vatandaşlara gittikleri her ortamda sosyal mesafeye uygun davranmaları uyarısında bulundu. Ardern, son bir haftada alınan sonuçların istikrarlı bir şekilde devam etmesi halinde önlemlerin önümüzdeki haftalarda daha da gevşeyebileceği müjdesini verdi.

Korona virüs takibi için mobil uygulama geliştirildi

Gerçekleştirilen canlı yayında Sağlık Bakanı Dr Ashley Bloomfield, devlet tarafından hazırlanan yeni mobil uygulama 'NZ Covid Tracer'ı tanıttı. Temel amacı uygulamayı kullanan vatandaşların bulundukları ortamları kayıt altında tutarak, tespit edilecek olası bir korona virüs vakasının kolayca takip edilmesini sağlamak olan mobil uygulamayı herkes ücretsiz indirebilecek. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, gittikleri her kafe, restoran veya dükkanda, işletme tarafından belirlenecek QR kodu telefonlarına okutarak kendilerini kayıt altına alacak. Tespit edilecek olası bir korona virüsü vakasında ise aynı ortamda vakit geçirmiş kişilerle iletişime geçilecek. Sağlık Bakanı Dr Ashley Bloomfield, bu uygulama ile birlikte normalleşme sürecini kontrollü bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Resmi kayıtlara göre toplam bin 503 korona virüs vakası görülen Yeni Zelanda'da, 21 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. - AUCKLAND

Kaynak: İHA

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