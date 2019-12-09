Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 20 yaralı, çok sayıda kişi kayıp

09.12.2019 07:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:14

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre biri ağır 20 kişinin yaralandığı açıklandı.



Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaralananlar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle