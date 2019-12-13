Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı

13.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:31

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Ada'da mahsur kalan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14' yükseldi, diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Yeni Zelanda Polisi'nden yapılan açıklamaya göre Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Ada'da mahsur kalan ve hayatta olmadıklarına inanılan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları yerel saat ile 08: 00 (TSİ 23: 00) sularında başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle