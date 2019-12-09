Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor
Haberler » Dünya » Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor - Haberler
BBC

Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Ülkenin en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı.

09.12.2019 06:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 06:55
Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor

'nın en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı.

Volkan yerel saatle 14: 30'da patlamadan kısa süre önce, bir grup çevrede yürürken görülmüştü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağın etrafında 100 kişinin olduğunu sandıklarını söyledi.

Jacinda Ardern, çok sayıda kişiden alınamadığını açıkladı.

New Zealand Herald gazetesi ise yaralananlardan çoğunun bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret eden turistler olduğunu yazdı.

BBC
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler