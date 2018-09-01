Yeni Zelanda'da Yaban Hayatının Korunması İçin Kedilere Yasak Geliyor

Yeni Zelanda'nın bir köyünde, yaban hayatının korunması için evde kedi beslemek yasaklanacak.Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen yasak uyarınca, Omaui köyü sakinleri kedilerini kısırlaştırarak belediyeye adlarını kaydettirecek.

EVDE KEDİ BESLEMEK YASAKLANACAK

Yeni Zelanda'nın bir köyünde, yaban hayatının korunması için evde kedi beslemek yasaklanacak. Bu hayvanlar öldükten sonra köyde bir daha kimsenin kedi beslemesine izin verilmeyecek.

KEDİLER HER YIL MİLYARLARCA KUŞ VE MEMELİYİ ÖLDÜRÜYOR

Kedilerin dünya çapında her yıl milyarlarca kuş ve memeliyi öldürmesi karara gerekçe olarak gösterilirken köy sakinleri zehirlerin, arabaların ve insanların da canlı türlerine zarar verdiğini söyleyerek plana karşı çıkıyor.

Omaui'daki yetkililer kamera kayıtlarına dayanarak dışarıda dolaşan kedilerin kuşları, böcekleri ve sürüngenleri avladığını söylüyor.

"KEDİLER BAŞIBOŞ HALDE SOKAKLARA SALINMAMALILAR"

Bu konuda kitapları bulunan Smithsonian Göçmen Kuşlar Merkezi Başkanı Dr. Peter Marra, kararı savunurken kedilere ve evde kedi beslenmesine karşı olmadığını belirterek "Kediler muhteşem ev hayvanları. Ama başıboş halde sokaklara salınmamalılar" dedi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Marra, "Köpeklerin başıboş halde dışarıda dolaşmasına izin vermiyoruz. Kediler için de bunun zamanı geldi" diye konuştu.

"ÖNLEM AŞIRI GİBİ DURUYOR AMADURUM KONTROLDEN ÇIKTI"

Dr. Marra'ya göre, dünya genelinde 63 hayvan türünün nesillerinin yok olması, evcil kedi nüfsundaki patlamayla bağlantılı. Yeni Zelanda gibi hassas ekosistemleri olan bölgelerde sorun daha ciddi.

"Önlem aşırı gibi görünüyor ama durum kontrolden çıktı. İnsanların artık bu hayvanlara bakışını değiştirmesi gerekiyor" diyen Marra, "Kediler sahiplenilmeli, kısırlaştırılmalı, evde oyuncaklarla oynatılarak egzersiz yaptırılmalı ve kontrollü bir ortamda gerekirse tasmayla dolaştırılmalı" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KEDİSAYISINI ARTIRDI

Sorunun kedilerden değil, insanlardan kaynaklandığını söyleyen Marra, sosyal medyadaki kedi paylaşımlarının evde beslenen kedilerin sayısında patlama yarattığını vurguluyor.

ABD'de 86 milyon ev kedisinin olduğu tahmin ediliyor. Bu kabaca her üç haneden birinde kedi beslenmesi anlamına geliyor. Milyonlarca kedi de sokaklarda yaşıyor.