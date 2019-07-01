Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi. 2018 yılının Ağustos ayında duyurulan yasak kapsamında müşterilerine plastik poşet veren marketler ve mağazalar 67 bin dolara varan cezalar ödeyecek.

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, bu yasakla birlikte geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle