Yeni Zelanda'da tarihin ilk terör davası: Cami saldırıları faili Tarrant hakim karşısına çıkıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek en az 51 kişinin ölümüne neden olan katil zanlısı Brenton Tarrant, 14 Haziran cuma günü yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Saldırgan bu defa "cinayet ve cinayete teşebbüs"ün yanı sıra terör suçundan da yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle