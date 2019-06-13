Yeni Zelanda'da tarihin ilk terör davası: Cami saldırıları faili Tarrant hakim karşısına çıkıyor
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişinin ölümüne neden olan katil zanlısı Brenton Tarrant, 14 Haziran cuma günü yeniden hakim karşısına çıkıyor. Tarrant'ın terör suçlamasıyla yargılanması, Yeni Zelanda tarihinde ilk olma özelliği taşıyor
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek en az 51 kişinin ölümüne neden olan katil zanlısı Brenton Tarrant, 14 Haziran cuma günü yeniden hakim karşısına çıkıyor.
Saldırgan bu defa "cinayet ve cinayete teşebbüs"ün yanı sıra terör suçundan da yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com