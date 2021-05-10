Yeni Zelanda'da süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Dunedin kentindeki bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda beş kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Dunedin kentindeki bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda beş kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, süpermarket zinciri Countdown'ın Dunedin'deki şubesinde öğleden sonra yaşanan olayda, bıçaklı bir kişinin etrafına saldırdığını açıkladı.

Yetkililer, saldırganın, aralarında kendisine engel olmak isteyen iki market çalışanının da olduğu beş kişiyi bıçakladığını belirtti.

Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyleyen yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını ifade etti.

Süpermarkette bulunan görgü tanıkları da saldırı anında herkesin çığlıklar atarak çıkışa doğru koştuğunu anlattı.

Saldırının nedeni belirsiz

Başbakan Jacinda Ardern, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Ardern, polislerin olayı, ülke içi terör vakası olarak ele almak için kanıt bulamadıklarına dikkati çekti.

Üç kişi yoğun bakımda

Sağlık yetkilileri, üç yaralının yoğun bakım ünitesinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bir yaralının tedavisinin sürdüğünü diğer yaralının ise taburcu edildiğini belirtti.

Countdown'dan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen