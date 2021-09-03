Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü
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BBC

Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü

Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü
BBC - Haberler | Dünya

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, altı kişiyi bıçaklayan saldırganı vurarak öldürdü. Yaralılardan üçünün durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Jacinda Ardern saldırının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütün ideolojisi örnek alınarak düzenlendiğini söyledi.

"Tüm Yeni Zelandalılara düzenlendi" diyen Ardern, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve bir süredir güvenlik birimlerince izlendiğini belirtti.

Adı açıklanmayan saldırganın ise bıçağı bir dükkandan satın aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda, insanlar panik içinde süpermarketten kaçarken görülüyor.

Haber sitesi Stuff NZ'ye konuşan bir görgü tanığı, yaşlı bir erkeği yaralı bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söyledi.

Bir diğer görgü tanığı ise sadırı sırasında "histerik anlar" yaşandığını belirtti, "İnsanlar çığlıklar atarak kaçıyordu. Çok korkmuşlardı" dedi.

Süpermarketin de içinde bulunduğu alışveriş merkezi saldırı sonrası kapatıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

BBC
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