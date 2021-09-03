Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı
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Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

- Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı

AUCKLAND - Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırgan 60 saniye içinde etkisiz hale getirilirken, Başbakan Jacinda Ardern olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette saldırı düzenlendi. Saldırganın içeri girerek alışveriş yapanları bıçakladığı, korkunç saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, polis tarafından 60 saniye içinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Olayı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Başbakan Ardern, ülkeye 2011 yılında gelen saldırganın terör örgütü DEAŞ'a ilgi duyduğunu ve güvenlik kurumları tarafından iyi tanındığını belirtti.

Ardern, yasalara göre hapiste tutulmadığını dile getirdiği saldırganın polis gözetiminde olduğunu ve günün her saatinde izlendiğini aktardı. Toplantıda bulunan Yeni Zelanda Polis Komiseri Andrew Coster de, "Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman hemen yanında olmanız mümkün değil. Ekipler olabildiğince çabuk müdahale etti ve korkunç bir şekilde daha fazla yaralanmayı önlediler" diye konuştu.

Auckland kentinde korona virüsle mücadele kapsamında karantina uygulanırken, halkın yalnızca gıda alışverişi, tıbbi ihtiyaç ve egzersiz yapmak için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.

Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı
Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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