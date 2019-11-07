Yeni Zelanda'da sözü kesilen 25 yaşındaki parlamento üyesi: 'Tamam boomer'

07.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:04

Yeni Zelanda'da, Aotearoa Yeni Zelanda'nın Yeşil Partisi üyesi 25 yaşındaki Chlöe Swarbrick, parlamentoda iklim değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmasını kesen milletvekiline 'Tamam boomer (Baby Boomer kuşağı)' cevabını verdi.

Baby boomer kuşağı ve Y ve Z kuşağı arasındaki tartışmalı ilişkinin bir sonucu olarak oluşan 'tamam boomer (ok boomer)' trendi, Yeni Zelanda Parlamentosu'nda da yer aldı. Parlamento'da Çarşamba günü İklim Değişikliği Müdahalesi (Sıfır Karbon) yasa önerisi kapsamında Swarbrick, parlamentoda iklim değişikliğinin artan kanıtlarına rağmen dünya genelinde yetkilileri harekete geçmemekle eleştirdi. Swarbrick, konuşmasında şunları söyledi:

"Yıllar boyunca birçok dünya lideri, neyin yaklaşmakta olduğunu gördü ve bu konunun kapalı kapılar arkasında kalmasının daha doğru olduğunu düşündü. Benim dahil olduğum ve benden sonraki nesillerin böyle bir lüksü yok. 2050 yılında ben 56 yaşında olacağım fakat şu anda içinde yer aldığım 52'nci parlamentonun yaş ortalaması 49."Parlamentonun söz konusu oturum görüntüsünde bu esnada parlamentodaki başka bir milletvekilinin Swarbrick'in sözünü kestiği görülürken, Swarbrick'in 'tamam boomer' cevabının etkili olduğu ve 25 yaşındaki parlamento üyesinin konuşmasına kaldığı yerden devam ettiği izlendi.Söz konusu olayın ardından Stuff'a gönderdiği yazılı açıklamada Swarbrick, 'tamam boomer'ı şöyle açıkladı:

"'Tamam boomer' oldukça ağır bir şekilde kutuplanmış bir tartışmayı kazanamayacağınızı, çünkü olguların önemi olmadığını anlatıyor. Bu kapsamda, tartışmak yerine enerjinin başka bir yere harcanmasının daha doğru olduğunu dile getiriyor."

Kaynak: DHA